In 3 giorni brucia 2 volte bici sharing a Milano, arrestato

MF

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Era stato arrestato tre giorni fa perché in piazzale Cadorna aveva danneggiato delle biciclette in bike sharing in piazzale Cadorna, a Milano. La notte scorsa, intorno alle 4 e 30 lo ha rifatto, nello stesso posto ma questa volta creando un recinto con delle transenne intorno alle biciclette, prendendo dei rifiuti dai cestini e dando fuoco alle due ruote. Gli agenti della Questura di Milano lo hanno nuovamente arrestato per incendio doloso aggravato, danneggiamento aggravato, porto di oggetti atti a offendere (aveva con sé un coltello da cucina) e interruzione di pubblico servizio perché il traffico nella zona è stato interrotto. (ANSA).