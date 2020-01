In giacca e cravatta rapinano gioielli

EM

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - A poche centinaia dal Duomo, in pieno centro di Milano, due uomini in giacca e cravatta hanno svaligiato una gioielleria e si sono dati alla fuga. La rapina è avvenuta alle 18, in via Gonzaga. I due, ben vestiti, sono entrati nel negozio e, mentre uno armato di pistola minacciava i presenti, l'altro con un martello mandava in frantumi la vetrina e si impossessava degli orologi esposti, per poi scappare. Sono state diramate le ricerche su tutto il territorio milanese ed è stata inviata la Polizia Scientifica. Procede la Squadra Mobile della Questura di Milano.