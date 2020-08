In Lombardia 50 nuovi positivi e nessun decesso

MF

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Con 5.548 tamponi effettuati, sono 50 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico. Resta invariato a quattordici il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre aumenta di tre il numero dei ricoverati negli altri reparti (in tutto 150). Non si sono registrate morti, e dunque il numero di decessi, come già ieri, resta invariato a 16.840. Per quanto riguarda le Province, ci sono stati 15 casi a Milano: (di cui 7 in città), 13 a Bergamo, 6 a Mantova 4 a Brescia, Monza e Como (dove ieri c'erano stati 10 positivi fra cui molti ragazzi tornati da una vacanza in Croazia) e 3 a Pavia. Nessun Caso a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Varese. (ANSA).