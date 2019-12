In Lombardia droni consegneranno farmaci

Y59-GGD

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - "Tra 2 anni avremo i droni che portano i farmaci ai nostri assistiti. E stiamo costruendo la più grande stampante 3d al mondo, in competizione con Chicago". Lo ha spiegato Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia, durante l' incontro 'Il sistema Regione: Lombardia e Lazio a confronto', che si è tenuto alla fondazione Stelline di Milano nel corso di Italia Direzione Nord. La novità sarà possibile grazie alla tecnologia 5G. "Già oggi più di 200 start up sono nate a Milano e nei 60 comuni limitrofi proprio grazie al 5G - ha continuato -. Tra due anni consegneremo tramite droni i farmaci urgenti agli ospedali. Mentre già oggi abbiamo ambulanze 5G che fanno il triage già direttamente in ambulanza". "Abbiamo approvato un piano da 750 milioni sull'innovazione - ha spiegato - e segnalo un bando dal nome Call Hub. Per poter accedere a questo bando servono 7 soggetti, tra cui almeno una piccola o media impresa e una università o un centro di ricerca. La Regione investe poi fino a 5 milioni a fondo perso".