In Lombardia plexiglass per sedute Consiglio

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Divisori in plexiglass in ogni postazione e mascherine: gli 80 consiglieri regionali della Lombardia e la Giunta di Attilio Fontana tornano nell'Aula del Pirellone a Milano dopo quasi due mesi. Nella fase dell'emergenza e del lockdown, il consiglio regionale lombardo si era riunito prima in modalità ridotta e poi nell'Auditorium Gaber, per rispettare le norme sul distanziamento sociale. I consiglieri e la Giunta da oggi riprendono i lavori in Aula, ai loro posti, divisi da delle 'cabine' di plexiglass. (ANSA).