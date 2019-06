In Lombardia si vota a Cremona

EM

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - E' Cremona l'unico capoluogo di provincia lombardo dove oggi si voterà per eleggere il sindaco al ballottaggio. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 anche in altri 17 Comuni della regione. A Cremona il sindaco uscente Gianluca Galimberti (Pd) era avanti di 4 punti al primo turno rispetto al candidato del centrodestra Carlo Malvezzi (Forza Italia), mentre negli altri due capoluoghi di provincia al voto Bergamo è andata al centrosinistra e Pavia al centrodestra al primo turno. Mel milanese si vota a Cormano, dove il centrosinistra potrebbe perdere il sindaco dopo decenni, molto incerta la sfida a Rozzano e a San Zenone al Lambro, a Paderno Dugnano è in vantaggio il candidato leghista mentre a Novate Milanese quello del centrosinistra. Si vota anche in alcuni comuni importanti del bergamasco come Dalmine e Romano di Lombardia, e del bresciano come Lumezzane e Montichiari. Urne aperte anche a Casalmaggiore, Porto Mantovano, Concorezzo, Muggiò, Margno, Maccagno con Pino e Veddasca e Malnate.