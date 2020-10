In Lombardia superata soglia 150 in terapia intensiva

RR

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Sono 156 le persone ricoverate per Covid nei reparti di terapia intensiva della Lombardia, 22 più di ieri. E' superata dunque la soglia dei 150 oltre la quale la Regione ha deciso di riaprire l'ospedale in fiera di Milano. Per questo domani, venerdì 23 ottobre, la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti. Sale inoltre a 1695 il numero dei pazienti non in terapia intensiva, 174 più di ieri. (ANSA).