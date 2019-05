In migliaia al corteo per il clima

GGD

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - 'Ne abbiamo pieni i polmoni', 'The planet is hotter than Alberto Angela', 'il protocollo di Kyoto non è un film erotico giapponese': è una sfida di creatività a colpi di cartelli la manifestazione degli studenti per il clima, partita questa mattina da piazza Cairoli. In piazza, migliaia di giovani e giovanissimi, coinvolti nel secondo sciopero globale per il clima del movimento Fridays for future ispirato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg.