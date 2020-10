In monopattino rapinano 17enne, lei arrestata

MF

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Usavano un monopattino in sharing per fare rapine e prendere il cellulare a dei loro coetanei. Per questo una ragazza di 17 anni è stata arrestata mentre il giovane che era con lei è riuscito a scappare. È accaduto in piazzale Libia, dove i due sul monopattino hanno minacciato con un coltello un 17enne, portandogli via il telefonino. Intercettati da una Volante in piazzale Martini, la ragazza è stata bloccata mentre il ragazzo è riuscito a far perdere le sue tracce. A casa di lei gli agenti nel corso di una perquisizione hanno poi trovato altri tre 'Iphone' rubati. L'ultimo cellulare rapinato invece è stato restituito al legittimo proprietario. Lei è stata arrestata per rapina aggravata e denunciata per ricettazione, mentre lui è fuggito. (ANSA).