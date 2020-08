Incendio devasta ditta trasporto del Bergamasco

MF

(ANSA) - BERGAMO, 01 AGO - Un vasto incendio è scoppiato nella notte a Costa di Mezzate, alla ditta di trasporto Pezzotta Saul. Una vasta colonna di fumo si è alzata dall'abitato e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla mattinata e sono tuttora in corso: 19 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nel domare le fiamme che hanno coinvolto anche i capannoni adiacenti a quello della ditta trasporti, che risulta completamente bruciato e avvolto dal fuoco. L'intera struttura e tutti i mezzi sono distrutti. Sul posto sono impegnati da ore i vigili del fuoco di Bergamo, del del distaccamento di Orio al serio, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, i volontari di Romano di Lombardia, i volontari di Madone, i volontari di Gazzaniga e in supporto anche i pompieri da Brescia, Gorgonzola, Monza e Lecco. Al momento non si conoscono le cause del violento rogo. (ANSA).