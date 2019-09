Incendio in area dismessa, nessun ferito

CSN

(ANSA) - MILANO, 9 SET - Un incendio è divampato, stamani all'alba, in un'area in disuso nei pressi della stazione Centrale a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 in prevenzione. Le fiamme sono state circoscritte e i pompieri hanno verificato che all'interno non vi fosse stato qualche sbandato a passare la notte. L'allarma è stato dato alle 6.30, quando le squadre di soccorso sono giunte in via Sammartini, una sorta di area dismessa, riempita di rifiuti e ricovero per senzatetto. La strada, nel tratto in direzione della Martesana, è stata chiusa temporaneamente per un breve tratto. Non è stata necessaria alcuna evacuazione.