Incendio terapia intensiva neonatale

MF

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Un principio di incendio ha fatto scattare l'allarme al Policlinico di Milano dove questa mattina, poco prima delle 5, è stata evacuata per sicurezza la terapia intensiva neonatale, dove erano ricoverati 23 bimbi. Il tutto, assicurano dall'ospedale, si è risolto velocemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme, probabilmente causate da un corto circuito a un macchinario, non hanno causato danni rilevanti. Al momento i piccoli pazienti si trovano nella terapia intermedia. Adesso, spiega l'ospedale in una nota, devono essere controllate "accuratamente le apparecchiature mediche che erano presenti in quella stanza, per scongiurare che i dispositivi anti-incendio possano averle danneggiate in qualche modo. Già da questa mattina, comunque, tutte le attività cliniche e l'assistenza ai piccoli pazienti sono tornate alla normalità di tutti i giorni".