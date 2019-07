Incidenti stradali, morto un 21enne

YA3-CSN

(ANSA) - BRESCIA, 08 LUG - Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Verolanuova, nel Bresciano, in seguito a un grave incidente stradale. La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di ricostruzione, ma nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e un mezzo pesante. La vittima viaggiava su una delle tre auto, che è stata schiacciata contro il guard-rail. Un uomo di 33 anni è invece morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Castello d'Agogna (Pavia), in Lomellina. Il 33enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura finendo in un campo. E' stato un fine settimana tragico sulle strade della provincia di Pavia: il bilancio è di tre morti (oltre al 33enne di Castello d'Agogna, anche due giovani di 26 e 23 anni) e due feriti gravi (di 28 e 19 anni).