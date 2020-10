Incidenti stradali: motociclista muore a Milano

RR

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Un uomo di 42 anni è morto nel pomeriggio in viale Alcide De Gasperi a Milano cadendo dalla sua motocicletta. Dai primi accertamenti sembra che la vittima abbia perso il controllo del mezzo frenando per evitare una vettura in avaria sulla carreggiata L'uomo è morto sul posto, nonostante i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Gli agenti della Polizia locale di Milano stanno ricostruendo la dinamica della tragedia. (ANSA).