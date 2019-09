Incontro tra Sala e viceministro Mauri

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Incontro a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, tra il sindaco Giuseppe Sala e il neo vice ministro dell'Interno, Matteo Mauri, milanese ed esponente del Partito democratico. Al centro dell'incontro tra i due il tema del potenziamento ulteriore, sotto la guida del Prefetto, del coordinamento tra le varie forze che operano sul territorio, e del lavoro per una sempre maggior condivisione delle informazioni. Il viceministro e il sindaco hanno parlato poi dei grandi eventi e del percorso da seguire in prospettiva per le Olimpiadi del 2026. Il sindaco in generale ha offerto la città di Milano come terreno per sperimentare nuove forme di collaborazione tra le forze dell'ordine. Il viceministro da parte sua ha dato la garanzia del sostegno alla città a partire dall'arrivo di nuovi agenti nei prossimi mesi.