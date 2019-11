Indagato sindaco leghista di Gallarate

SI

(ANSA) - VARESE, 11 NOV - Il sindaco leghista di Gallarate (Varese) Andrea Cassani è indagato per turbativa d'asta in uno dei filoni dell'inchiesta milanese su un sistema di tangenti, finanziamenti illeciti, appalti e nomine pilotate con al centro l'ex responsabile FI a Varese Nino Caianiello. Lo ha appreso l'ANSA. L'accusa riguarda una presunta nomina pilotata di 2 avvocati per un parere legale su un'azione di responsabilità intentata dall'ex Giunta di centrosinistra contro gli ex amministratori di una municipalizzata, tra cui Caianiello.