Indagine su ospite Pat morta setticemia

MF

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Ospite al Pio Albergo Trivulzio di Milano un'anziana di 78 anni è morta il 21 maggio, dopo essere stata ricoverata il 19 maggio al San Giuseppe e il 20 al Fatebenefratelli, dove è deceduta per setticemia "causata da piaghe da decubito andate in necrosi, perché abbandonata, senza assistenza" nella rsa. E' quanto ha denunciato il legale del fratello della donna, l'avvocato Alberto Tucci, e ora la Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo. In una conferenza stampa il legale ha mostrato le foto delle "profonde piaghe" sul cadavere.