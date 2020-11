Influenza: a Milano tendone in piazza Duomo, anziani in coda

MF

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Che macello non si capisce più niente": è questo lo sfogo di una anziana che come tanti altri si è presentata oggi in piazza Duomo a Milano, o meglio in piazzetta reale dove è stato allestito un tendone per le vaccinazioni antinfluenzali. In diversi sono arrivati speranzosi e intenzionati a fare il vaccino, ma inutilmente perché non avevano la prenotazione. "Ci hanno detto di venire qua. La nostra dottoressa ha detto che non li fa", "Io ho ottant'anni e voglio fare il vaccino" sono alcuni dei commenti delle persone che si sono messe in fila. "Credo - ha sottolineato il vicesindaco Anna Scavuzzo che era al nuovo tendone - che ci sia bisogno di maggiore raccordo con le strutture territoriali della medicina di base. Una informativa può essere utile e da questo punto di vista il Comune è disponibile a fare da raccordo". (ANSA).