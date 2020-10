Influenza: Gallera, con 3 mln di vaccini siamo super capienti

YYI-RT

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Per la campagna contro l'influenza, che partirà "subito dopo la prima metà di ottobre" la Regione Lombardia potrà contare su circa 3 milioni di vaccini. Lo ha assicurato l'assessore al Welfare Giulio Gallera, spiegando che la Lombardia ha già acquistato 2,5 milioni di anti-influenzali mentre è in fase di aggiudicazione una ulteriore gara da 500 mila dosi. "Regione Lombardia ha fatto le gare. Siamo con 3 milioni di vaccini 'super capienti'" ha detto Gallera a margine dei lavori del Consiglio regionale. "Dovete spiegarmi - ha aggiunto Gallera rispondendo a i cronisti - come mai avete portato il Veneto e l'Emilia Romagna come degli esempi fulgidi: il Veneto ha 5 milioni di abitanti e ha acquistato 1,2 milioni vaccini, come l'Emilia Romagna, noi abbiamo 10 milioni di abitanti e ne abbiamo acquistati 2,5 milioni e mettete in dubbio che questi siano sufficienti. O non sono sufficienti per nessuno o sono sufficienti, come sarà, per tutti. Non ci sarà nessun problema". (ANSA).