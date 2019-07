Iniziata messa sicurezza via Chiasserini

GGD

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza del sito di via Chiasserini a Milano, distrutto dall'incendio del 14 ottobre scorso. La Città metropolitana ha finanziato le prime opere con 400mila euro. L'incendio, per il quale è già in corso il processo penale, è avvenuto nell'impianto della società Ipb Italia. "L'inerzia dei privati diffidati ed i ricorsi promossi dagli stessi - spiega una nota della Città metropolitana - hanno di fatto allo stato impedito l'escussione della polizza fidejussoria esistente sull'impianto: ciò ha costretto la Città Metropolitana di Milano ad anticipare la spesa delle prime opere, recuperando i fondi necessari dal fondo di riserva per un valore di 400mila euro". A settembre saranno poi avviate le procedure per smaltire i rifiuti all'interno del capannone, che dovrebbero terminare entro la fine di novembre. Con gli interventi di agosto e dell'autunno il sito sarà in condizioni di sicurezza sia sotto il profilo ambientale sia per il pericolo di ulteriori incendi.