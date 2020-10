Inter, Conte: "Eriksen? Sa che può dare di più"

SN

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - "Christian Eriksen si sta allenando bene, sta cercando di mettersi a disposizione come tutti gli altri. Di partita in partita farò delle scelte, sa che può dare di più e sa che noi ci aspettiamo di più": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte in una intervista a Sportmediaset alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "Nelle situazioni in cui verrà impiegato - aggiunge - è importante che dia quella sensazione di miglioramento". (ANSA).