Inter: Conte, Sanchez con noi a Cagliari

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - "Cosa darà in più Sanchez? Spero di rispondere con dei numeri più in là, significa che il ragazzo si è integrato bene. E' un giocatore importante che non ha avuto due grandi stagioni al Manchester United. E' arrivato con grande entusiasmo. E lo porterò a Cagliari". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della partita contro il Cagliari in trasferta. Non ci sarà, invece, Biraghi, perché "abbiamo deciso di riportarlo a un livello fisico ottimale, è arrivato un po' provato. Ha bisogno di mettersi al pari con gli altri". E, a Cagliari, l'Inter ritroverà Nainggolan. "Ho grande stima e rispetto nei suoi confronti. E' un buonissimo giocatore, non a caso lo volevo portarlo al Chelsea il mio primo anno. C'è grande stima, ma sapete bene che sono state prese delle decisioni da parte del club", ammette Conte.