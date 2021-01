Inter, Conte: "Voci su società? Non voglio entrarci"

SN-FAN

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - "Preferisco non entrare in questo discorso, è una questione delicata. Spetta ad altre persone farlo. Noi pensiamo solo a lavorare e a dare il massimo, da qui alla fine della stagione". Lo dice l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, rispondendo a una domanda sulle voci che riguardano il futuro della società nerazzurra. "Noi - aggiunge Conte - dobbiamo dare tutto per l'Inter". (ANSA).