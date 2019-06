Inter: domani visite mediche per Lazaro

FAN

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - È l'esterno che aveva chiesto Antonio Conte. L'arrivo di Valentino Lazaro nell'Inter sta per concretizzarsi. Il difensore svolgerà domani le visite mediche con il club nerazzurro. Arriva dall'Hertha Berlino per 22 milioni, più bonus. Esterno destro austriaco, può coprire tutta la fascia e, nella passata stagione in Bundesliga, ha collezionato 31 presenze, segnato 3 gol e regalato 7 assist.