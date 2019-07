Inter: Marotta,Dzeko e Barella obiettivi

FAN

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - "Lo dico anche a Conte: serve pazienza sul mercato perché gli obiettivi sono importanti". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta. "Non dobbiamo fare le cose in fretta, perché la fretta è cattiva consigliera; è un mercato difficile, ma abbiamo idee chiare. Barella? Ho sentito le dichiarazioni di Giulini, ma magari non sono così d'accordo - ha spiegato Marotta -. Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto diritto lo ha il compratore. Dzeko? Non nascondo che possa essere un obiettivo, c'è una partita a scacchi, il venditore cerca di essere più abile del compratore. È una fase interlocutoria".