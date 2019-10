Inter: Marotta, serve continuità

YUZ-SN

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Grazie al lavoro di Conte stiamo migliorando di domenica in domenica. Serve trovare ancora la continuità, a momenti andiamo in difficoltà, ma il gruppo dà serenità anche per il futuro. Il presente però è fatto di piccoli passi". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. "Il ruolino di marcia in campionato è importante, le sette vittorie un traguardo prestigioso anche per le prestazioni - ha proseguito -. La Champions è un torneo importante, per noi è un ulteriore momento di crescita. Il Borussia Dortmund è una squadra ostica, con questa cornice di pubblico abbiamo un vantaggio, però l'ultimo giudice è il campo. Noi giocheremo per vincere anche se c'è un avversario davanti".