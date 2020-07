Inter: Marotta, Tonali piace ma no contatti con Brescia

YUZ-MS

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - ''Per il mercato ci sarà tempo di parlarne più avanti. Tonali? Piace non solo a me ma a tantissimi italiani che sono esperti di calcio. Con il Brescia non ci siamo ancora relazionati, nonostante i rapporti con Cellino siano ottimali''. Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Brescia. ''Per Sanchez e Moses abbiamo raggiunto accordi in extremis per averli a disposizione quantomeno fino alla partita contro il Getafe di Europa League - ha aggiunto -. Rappresenta un'anomalia che avevo già denunciato in precedenza, è impensabile giocare una competizione così importante con giocatori che potrebbero non essere a disposizione''. (ANSA).