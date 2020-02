Inter-Milan, padel-derby e terzo tempo all'insegna fair play

PGR

(ANSA) - ROMA, FEB 9 - Peroni, la birra ufficiale di Milan e Inter, ha confermato il suo impegno nel promuovere un modo diverso di vivere lo sport, proprio nella giornata del 225simo derby di Milano. Lo storico marchio italiano di birra ha rinnovato la sua partnership per la seconda edizione del torneo "Face to Face", la sfida di padel tra vecchie glorie del Milan e Celebrities Inter, tenutosi alla Powerade Arena di Milano nella mattinata di oggi. Vip e sportivi di varie discipline arruolate dalle due squadre in base alla fede calcistica. Sedici le coppie in gara, per il Milan sono stati schierati Albertini, Budel, Ielpo, Carpi, Ganz, Manzoni, Eranio, Lorenzini, Tassotti, Brianti, Oddo, Serginho, Tavola, Donati, Coco, Zambrotta. Mentre per l'Inter sono scesi in campo Di Biagio, Marcolin, Vieri, Giannini, Paganin, Corsini, Colasanti, Annoni, Bonolis, Dalbon, Faccheti, Ventola, Landoni, Bianco, Varaldi, Stoppini. Ad aggiudicarsi il derby di padel la squadra dell'Inter, premiati simbolicamente Bonolis e Di Biagio. Dopo le premiazioni, come in ogni big match ispirato da agonismo e rispetto, ha preso vita il Peroni Terzo Tempo. Tutti i giocatori, vinti e vincitori, hanno brindato insieme andando ben oltre il risultato sportivo con le lattine Peroni Edizione Limitata di Milan e Inter, quali autentiche bandiere ed espressione della passione sportiva. Una collezione lanciata lo scorso settembre 2019, per celebrare i grandi derby del passato, tutt'oggi oggi disponibile sul mercato lombardo della grande distribuzione. Un vero e proprio cimelio da collezionare! Il Peroni Terzo Tempo si conferma come un momento fatto di rispetto e gioia di vivere in cui è possibile superare tutte le differenze e le rivalità. Un momento che ci deve essere sempre, in tutti gli sport come nella vita. (ANSA).