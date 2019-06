Inter: Skriniar, lottiamo per scudetto

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - ''Icardi è un grande giocatore e un nostro amico, vedremo cosa succederà: se rimane noi siamo contenti''. Non si sbilancia Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter parla di affetto nei confronti dell'ex capitano nerazzurro ormai giunto all'epilogo della sua avventura in nerazzurro. Antonio Conte sembra infatti che abbia deciso che non c'è posto per l'argentino nella sua Inter. Un arrivo importante quello dell'ex ct che ha già rilanciato le ambizioni di tutta la squadra. ''Vogliamo lottare per lo scudetto, dal primo giorno di ritiro prepareremo anche queste cose. Spalletti è una grande persona e un grande allenatore - afferma Skriniar - ma la società ha fatto le proprie scelte. Ora c'è Conte, ci sono nuove aspettative e vogliamo lottare per le prime posizioni''.