Inter, Zhang Jindong incontra la squadra

PT-VG

(ANSA) - MILANO, 16 SET - E' arrivato in Italia nel primo pomeriggio di oggi il presidente di Suning Holdings Group, Zhang Jindong. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa, con il figlio e presidente dell'Inter, Steven, ha visitato il Suning Training Centre di Appiano Gentile, alla vigilia del match di Champions League, Inter-Slavia Praga. "Zhang Jindong - apprende l'ANSA - è stato accolto calorosamente dal tecnico Antonio Conte e dal suo staff, dalla dirigenza e dalla squadra. Il Chairman ha visitato la struttura e incontrato i giocatori, che domani vedrà esordire nel percorso europeo della stagione". In occasione della visita, Zhang Jindong ha rinnovato il supporto del gruppo Suning al club e "mostrato apprezzamento per la strada intrapresa in questo inizio di stagione". Fissata invece per la mattina di domani la visita alla nuova sede nerazzurra di Viale della Liberazione, nel cuore del Distretto della Tecnologia e del Design milanese, per poi assistere alla partita contro lo Slavia.