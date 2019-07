Intrappolati da rogo,salvati da pompieri

YZN-FH

(ANSA) - VENEGONO (VARESE), 18 LUG - Un incendio di vaste dimensioni si è sprigionato all'interno di un palazzo di otto piani a Venegono (Varese), intorno alle 10.30 di oggi. I condomini, alcuni rimasti bloccati all'interno a causa del fumo, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Sei sono stati fatti uscire dalle finestre con un'autoscala. Sul posto in totale sei mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo, e diverse ambulanze per trasportare in ospedale i residenti che hanno presentato malori da intossicazione da fumo. A quanto emerso le fiamme si sarebbero sprigionate dal locale contatori condominiali.