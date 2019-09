Ippodromo S.Siro: domani giornata verde

RED-RT

(ANSA) - MILANO, 27 SET - L'Ippodromo Snai San Siro domani aprirà gratuitamente i suoi cancelli in occasione della Milano Green Week 2019, l'evento promosso dal Comune, all'interno del Palinsesto Yes Milano, che porterà iniziative, dibattiti, laboratori e nuove aree da vivere in tutti i Municipi della città. Nell'arco della giornata si terranno importanti corse ippiche come i Premi Coolmore, Riva e Criterium Nazionale, i visitatori, come spiega una nota, potranno dedicarsi al tour #scoprisansiro, un percorso nell'"incredibile polmone verde della città" per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell'impianto dichiarato monumento di interesse nazionale. L'Ippodromo è stato anche inserito nella nuova guida del Touring Club dedicata a parchi e giardini di Milano. Inoltre attraverso l'app Leonardo Horse Project si potranno approfondire le storie e le curiosità dei luoghi più significativi previsti dal tour.