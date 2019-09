Jovanotti pronto a decollare da Linate

YIC-EM

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Il Volo JBP2019 parte da Linate e chiude l'estate in tour di Jovanotti. La tappa milanese del Jova Beach Party andrà in scena il 21 settembre in un'area dell'aeroporto attualmente chiuso per i lavori di ristrutturazione e nella quale sono attese 100mila persone. Anche per la tappa conclusiva del tour, la formula sarà la stessa degli eventi precedenti, tra musica suonata dal vivo, dj set e ospiti a profusione. La polizia locale sarà mobilitata con oltre 200 agenti attorno all'area di viale Forlanini che, in direzione Linate, sarà chiuso al traffico dalle 7 di sabato alle 3 di domenica. Due gli ingressi all'area del concerto: uno in viale Forlanini e uno in via Fantoli, raggiungibile anche a piedi dalla stazione FS di Rogoredo. Chiuse, invece, le uscite Linate della Tangenziale Est, mentre i parcheggi si potranno raggiungere dai comuni vicini o da via Corelli. Sul fronte trasporto pubblico, la metropolitana, i parcheggi ATM e alcune linee di superficie termineranno il servizio più tardi del solito.