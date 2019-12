Le terme fanno anche abbassare colestero

COM-MF

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Le terme aiutano il benessere dell'individuo. Lo conferma un focus di In a Bottle (www.inabottle.it) sul rapporto tra acqua e benessere. Le acque termali contengono infatti un alta quantità di minerali come diossido di carbonio, calcio, magnesio, litio e zolfo, che può aiutare a fornire effetti curativi a diversi organi e sistemi del corpo: riduce lo stress ed aumenta la produzione di endorfine; contribuisce nel rilassamento del corpo e della mente favorendo così il sonno; stimola il sistema immunitario ed allevia, in modo naturale, il dolore. Trascorrere qualche giorno alle terme (come quelle di San Pellegrino), inoltre, può aiutare a curare i problemi della pelle, come le eruzioni cutanee e gli eczemi; migliora infine i fastidi collegati alla digestione ed abbassa il livello di colesterolo presente nel sangue.