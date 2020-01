Lega A: Abete "ora riprende percorso normalità"

YTU-SN

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "L'obiettivo era ripristinare gli organi della Lega ed è stato raggiunto al primo colpo. E' motivo di soddisfazione per la Lega, che riprende un percorso di normalità dopo le dimissioni di Micciché, e per la Figc che mi aveva dato il mandato": così Giancarlo Abete dopo l'elezione di Paolo Dal Pino alla presidenza della Lega Serie A che chiude il suo mandato da commissario ad acta. "Non ho parlato con Dal Pino - afferma - ma penso che accetterà. Ha 15 giorni per accettare e rimuovere eventuali incompatibilità". (ANSA).