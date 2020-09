Legionella: sindaco Busto, situazione sotto controllo

EM

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "La situazione è sotto controllo": così il sindaco di Busto Arsizio (Varese) Emanuele Antonelli ha rassicurato i suoi cittadini con un post su Facebook, dopo che nella sua città sono stati accertati alcuni casi di legionella. Antonelli ha spiegato che '"dovrebbero esserci 15 casi, tutti sotto osservazione. Non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita. Si tratta di 11 uomini e 4 donne di eta' compresa tra i 56 e i 92 anni". Ieri è stato registrato anche un decesso che però, secondo quanto scrive il sindaco di Busto, "non è attribuibile con certezza alla legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano". "Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso", ha concluso. (ANSA).