Libri: esce '15 chef fuori posto'

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Cosa cucina un grande chef quando è lontano dal ristorante stellato? Cosa prepara per colazione alla fidanzata che si è fermata per la notte o agli amici che vengono a cena un sabato sera? Da queste domande nasce l'idea di '15 CHEF FUORI POSTO', libro di Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri (Mondadori Electa, 160 pp., 24,90 €), dove celebri cuochi sono invitati a non occuparsi dei loro piatti complessi nei loro rinomati ristoranti, ma vengono messi alla prova in occasioni che fanno parte del quotidiano. Fuori dagli ambienti in cui sono abituati a dare il meglio, i noti personaggi accolgono la sfida e si misurano con la preparazione di ricette per occasioni intime, giocose e informali nel loro stile impeccabilmente professionale. Ecco allora, per una serata da single, per un compleanno, un picnic, un barbecue davanti a un falò e tante altre occasioni conviviali, chef come Fabrice Vulin, Thomas & Mathias Sühring, Heinz Beck.