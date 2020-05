Libri:intesa Ceva-Emmelibri per polo logistico d'avanguardia

Y82-DOA

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Ceva Logistics Italia e Emmelibri (Gruppo Messaggerie) hanno sottoscritto una lettera di intenti per sviluppare un innovativo centro logistico e distributivo del libro a Stradella (Pavia).L'intesa punta a realizzare un magazzino logistico tra i più moderni e all'avanguardia del panorama europeo con importanti investimenti previsti per il 2021. Per la realizzazione del progetto si prevedono l'eventuale costituzione di una joint venture societaria e la sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi logistici a Messaggerie Libri della durata di 12 anni. "Messaggerie entrerebbe nel settore della logistica con un coinvolgimento diretto, affiancando lo specialista Ceva Italia, per affrontare insieme le sfide del futuro nel campo dell'innovazione logistica e tecnologica, al servizio dei nostri clienti editori e di tutto il mercato del libro italiano", afferma il consigliere delegato di Messaggerie Italiane, Roberto Miglio. Nella nuova realtà confluirebbero le attività logistiche di Ceva Logistics Italia, presso il polo logistico di Stradella, attualmente gestite in favore del servizio di distribuzione libraria di Messaggerie Libri. Quest'ultima non sarà parte dell'accordo societario e rimarrà una società controllata dal gruppo Messaggerie e partecipata dal Gruppo Feltrinelli. (ANSA).