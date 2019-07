Linate resterà operativo per elicotteri

AA

(ANSA) - MALPENSA, 23 LUG - L'aeroporto di Linate resterà operativo per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri nell'area degli scali privati anche durante i tre mesi di chiusura per i lavori di ristrutturazione dal 27 luglio al 27 ottobre. Lo ha reso noto oggi Chiara Dorigotti, ad di Sea Prime, la società del gruppo che gestisce le infrastrutture di Aviazione Generale e Business di Linate e Malpensa, dove proprio oggi è stato inaugurato il nuovo terminal Milano Prime. "Lo avevamo chiesto tempo fa e proprio in questi giorni ci è arrivato l'ok" ha aggiunto. Gli elicotteri in servizio a Linate sono una quindicina.