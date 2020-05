Lombardia: a Iv presidenza commissione Covid,protesta Pd-M5S

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il consigliere di Italia Viva Patrizia Baffi è stata eletta presidente della commissione di inchiesta istituita dal Consiglio regionale della Lombardia per fare luce sull'emergenza Covid. Baffi, che si era autocandidata, ha ottenuto 46 preferenze, cinque in più del quorum necessario. Immediata la protesta di Pd ed M5S, che invece avevano indicato come candidato il consigliere dem Jacopo Scandella. Il consigliere del Pd Gian Antonio Girelli subito dopo il voto ha chiesto a Baffi "di prendere atto che è eletta con i soli voti della maggioranza" di centrodestra. "Siamo sconcertati dall'esito del voto, la presidente è stata eletta con i soli voti della maggioranza. Lei presidente non ci rappresenta, le chiediamo di fare un passo indietro" ha tuonato Marco Fumagalli dei 5 Stelle. Pd e 5 Stelle hanno quindi abbandonato l'Aula e annunciato che non parteciperanno ai lavori della commissione. (ANSA).