Lombardia: approvato pacchetto aiuti 167 mln indennizzi

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Ammonta a 167 milioni di euro il pacchetto di indennizzi per categorie, imprese, professionisti e lavoratori autonomi approvato dalla Giunta regionale della Lombardia. Le misure sono state presentate questo pomeriggio in conferenza stampa a Palazzo Pirelli. "Con le delibere di oggi abbiamo costruito un impianto di interventi organici per persone, famiglie e imprese d'intesa con il partenariato economico-sociale. E' l'esito di impegni assunti che hanno finalmente trovato spazio nel quadro delle risorse a disposizione nel bilancio regionale" ha spiegato il governatore Attilio Fontana. (ANSA).