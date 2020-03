Lombardia, comprati 1 milione e 800 mila tamponi

RR

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - La Regione Lombardia ha comprato 1 milione e 800 mila tamponi, ne ha fatti 21.479 in tutto finora, che vengono analizzati in 9 laboratori, "azzerando i tempi di attesa". Così "in poche ore abbiamo il risultato per poter gestire il paziente": lo hanno detto gli assessori lombardi in diretta su Facebook. "Abbiamo ricevuto più mascherine in donazione di quelle che abbiamo ricevuto dalla Protezione civile" lo ha detto in conferenza stampa l'assessore al Bilancio della Lombardia Davide Caparini, che ha ringraziato per tutte le raccolte fondi e le donazioni. (ANSA).