Lombardia: flashmob M5S contro rimpasto, con Moratti peggio

MF-YYI

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - 'La Lega ci frega', 'Sanità non fa rima con Moratti', 'Sanità il the new petrolio', 'Da Gallera alle consulenze d'oro' sono alcuni dei cartelli esposti oggi dai 5 Stelle in piazza Città di Lombardia, dove si trova la sede della Regione dove oggi vengono presentati i nuovi assessori. Una protesta, spiegano i pentastellati, che ben distanziati tengono in mano ciascuno un cartello e distribuiscono copie della sentenza della Corte dei Conti che ha chiesto di rimborsare l'erario con circa 591 mila euro per "consulenze d'oro" quando era sindaco, contro "l'affossamento della sanità lombarda". . "I nuovi nomi della Giunta Fontana - ha spiegato il capogruppo in Regione Massimo De Rosa - non danno nessuna garanzia di un cambio sostanziale nelle politiche sanitarie della Lombardia. Salvini non ne azzecca mai una e con Moratti il quadro non può che peggiorare". "Alla sanità lombarda non servono manager con nomi noti ma di scarsi risultati - ha aggiunto - ma tecnici capaci e un'amministrazione in grado di rivoluzionare un'offerta sanitaria che ha mostrato tutta la sua debolezza con l'emergenza Covid". (ANSA).