Lombardia: Gallera, Moratti al Welfare? andrà benissimo

MF

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Ognuno è chiamato a fare il proprio lavoro finché ci sono le condizioni. Conosco Letizia Moratti, è un'ottima persona e se sarà lei la scelta andrà benissimo": Giulio Gallera ha parlato in questi termini dell'ex sindaco che nel rimpasto di giunta in Lombardia prenderà il suo posto al Welfare. Lo ha detto a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che gli ha consegnato il secondo tapiro, "per i ritardi nell'avvio delle vaccinazioni anticovid". "Abbiamo solo tutelato i nostri medici, avevano bisogno anche loro di stare due giorni con i propri cari - ha spiegato Gallera a Striscia - Giorni che non avrebbero cambiato nulla nel nostro piano organizzativo: ora li stiamo vaccinando tutti, siamo a oltre 30mila e nel giro di una settimana esauriremo tutte le dosi di vaccino ricevute". (ANSA).