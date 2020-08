Lombardia, servizi per l'infanzia possono riaprire l'1/9

SI

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - "Le attività dei servizi educativi (0-3 anni) per la prima infanzia possano riprendere a partire dal 1° settembre 2020". E' quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che fa riferimento al "Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" adottato dal ministro dell'Istruzione il 3 agosto scorso. "È facoltà dei soggetti gestori (pubblici e privati), anche in relazione alle esigenze manifestate dalle famiglie, l'individuazione della data di effettiva riapertura del servizio" continua l'ordinanza. "Il rapporto numerico personale/bambini e, più in generale, le modalità organizzative delle strutture, si intendano confermati secondo i vigenti provvedimenti regionali". "Gli enti gestori pubblici e privati e le famiglie", conclude l'ordinanza, devono sottoscrivere il "Patto di corresponsabilità", uno "strumento di condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19". (ANSA).