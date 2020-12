Louis Vuitton apre a Cortina da Kraler

DIV

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Entro la fine di Dicembre, Cortina d' Ampezzo, la Regina delle Dolomiti, si appresta a ospitare la prima boutique Louis Vuitton delle Alpi Italiane. Un progetto fortemente voluto dalla Maison, che ha scelto di unire le proprie forze con una delle realtà più note e apprezzate nel panorama retail nazionale ,Franz Kraler, che ospiterà in via esclusiva, in uno dei propri spazi storici, l'intera gamma di prodotti del brand. Un negozio di due piani, al numero 76-78 di Corso Italia. Uno spazio elegante e contemporaneo, in cui tra arredi vintage e opere d'arte, la Maison presenterà le proprie collezioni Donna e Uomo di borse, accessori, abbigliamento, scarpe, gioielli, orologi, fragranze e gli iconici set da viaggio. "Il progetto di collaborazione nasce dalla volontà di portare Louis Vuitton, uno dei marchi più prestigiosi della moda in una delle località invernali più note al mondo, all'interno del nostro negozio in Corso Italia 76" - afferma Daniela Kraler. "Franz Kraler è un'istituzione a Cortina D'Ampezzo. In tutti questi anni di attività abbiamo sempre cercato di offrire ai nostri clienti un'esperienza di shopping unica. Dior, inaugurato nel 2019, nella nostra storica boutique in Corso Italia 107 e ora Louis Vuitton al civico 76, in un anno difficile come questo, caratterizzato da molte sfide, spero regalino alla città di Cortina e ai clienti un momento di magia e di sogno". (ANSA).