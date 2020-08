Lutto per il sindaco Sala, scomparsa la madre Stefania

RR

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Lutto per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. È scomparsa all'età di 89 anni sua madre, Stefania Beretta. La donna a quanto si apprende non era malata e la sua morte sarebbe stata improvvisa. Stefania Beretta negli scorsi anni aveva accompagnato il figlio in alcuni appuntamenti pubblici, come la marcia 'Milano senza muri' contro il razzismo e l'intolleranza che si è svolta in città nel 2017. (ANSA).