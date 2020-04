Malpensa, sequestrati 150 kg droga

YZN-GRG

(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 27 APR - Oltre 150 kg di droga, suddivisi in diverse spedizioni, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza all'interno dell'area cargo dell'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese). Tra i vari stupefacenti, scoperti tra carichi di frutta, finte spedizioni di merci di ogni genere, soprattutto 'khat' proveniente dall'Etiopia, marijuana e hashish in arrivo da Stati Uniti e Spagna, 'ayahuasca', la cosiddetta 'droga degli sciamani', proveniente dal Perù, ma anche sciroppi, cioccolatini e biscotti alla cannabis ed ecstasy. I pacchi spediti durante tutto il periodo di emergenza Coronavirus, nel quale i 'corrieri ovulatori' non possono viaggiare a causa del 'lockdown', sono stati individuati anche grazie alle unità cinofile. Tra i destinatari, su richiesta della Procura di Busto Arsizio (Varese), è stato individuato ed arrestato uno dei destinatari delle spedizioni, residente a Pavia. (ANSA)