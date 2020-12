Maltempo: fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

YN5-TZ

(ANSA) - SONDRIO, 04 DIC - Fitte nevicate che, dalla tarda mattinata di oggi, stanno investendo Valtellina e Valchiavenna, in provincia di Sondrio, anche alle quote più basse di fondovalle. Si è iniziato a 500 metri e poi, da alcune ore, il limite delle nevicate si è notevolmente abbassato e anche le cittadine di Chiavenna e Morbegno sono ora interessate da abbondanti precipitazioni nevose, mentre ancora devono entrare in azione i mezzi spazzaneve per liberare le strade. Un paesaggio decisamente invernale c'e' da stamattina, a Bormio, Valfurva, dove è tutto pronto per le gare di Coppa del Mondo di domani e domenica, e a Livigno. Numerosi i passi alpini chiusi per neve o transitabili unicamente con catene montate. "A Bormio - ha osservato Michela Calvi dell'hotel Stelvio - c'e' un paesaggio fiabesco. Un vero peccato che manchino i turisti. Le prenotazioni e gli interessamenti per la vacanza dell'Immacolata non mancavano, ma è saltato tutto per la decisione del Governo. Ora a rischiare pesantemente è l'economia della montagna". (ANSA).