Maltempo: neve nel Pavese, disagi per il traffico

N10-MF

(ANSA) - PAVIA, 04 DIC - Ha interessato anche Pavia e il resto della provincia la nevicata che oggi ha imbiancato parte della Lombardia e del vicino Piemonte. La precipitazione è risultata particolarmente intensa nelle prime ore del pomeriggio, provocando disagi alla viabilità soprattutto in Oltrepò e nella Lomellina. Diverse auto sono uscite di strada, fortunatamente con lievi conseguenze per i conducenti e le altre persone a bordo. La situazione più critica si è registrata nella fascia collinare e montana dell'Oltrepò. Gli operatori del 118 e i vigili del fuoco sono stati chiamati per diversi interventi. (ANSA).